Napoli 18enne di Minturno accoltellato a Chiaia | Bruno Petrone è ricoverato in gravi condizioni

Un giovane di 18 anni originario di Minturno è rimasto gravemente ferito in un episodio di accoltellamento avvenuto nel quartiere Chiaia di Napoli il 26 dicembre. Attualmente, Bruno Petrone è ricoverato in condizioni serie. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno conducendo le indagini per approfondire le dinamiche dell’accaduto.

È originario di Minturno il ragazzo di 18 anni accoltellato a Napoli, nel quartiere Chiaia, la sera del 26 dicembre. Si tratta di Bruno Petrone, studente e calciatore dell'Angri (provincia di Salerno), squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni. L'aggressione dopo l'una: accerchiato in via Bisignano. Il ferimento è avvenuto dopo l'una di notte. Il 18enne si trovava fermo su uno scooter in via Bisignano, una delle strade della movida di Chiaia, e stava parlando con un amico quando è iniziata l'aggressione. Cinque giovanissimi, arrivati su due scooter, lo avrebbero raggiunto in pochi secondi, accerchiandolo e urlandogli contro.

“Forse abbiamo sbagliato tutto, stiamo vivendo in una puntata di Gomorra”. Le parole della mamma di Bruno Petrone, calciatore 18enne accoltellato a Napoli. - facebook.com facebook

18enne #accoltellato a Napoli. "Mi dispiace": le parole del 15enne costituitosi per il ferimento grave del calciatore Bruno Petrone; gli si prospetta il tentato omicidio con porto abusivo di arma da taglio. Con lui anche 4 17enni, in stato di fermo. Sono tutti incen x.com