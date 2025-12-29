Napoli 18enne di Minturno accoltellato a Chiaia | Bruno Petrone è ricoverato in gravi condizioni

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 18 anni originario di Minturno è rimasto gravemente ferito in un episodio di accoltellamento avvenuto nel quartiere Chiaia di Napoli il 26 dicembre. Attualmente, Bruno Petrone è ricoverato in condizioni serie. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno conducendo le indagini per approfondire le dinamiche dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È originario di Minturno il ragazzo di 18 anni accoltellato a Napoli, nel quartiere Chiaia, la sera del 26 dicembre. Si tratta di Bruno Petrone, studente e calciatore dell’Angri (provincia di Salerno), squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni. L’aggressione dopo l’una: accerchiato in via Bisignano. Il ferimento è avvenuto dopo l’una di notte. Il 18enne si trovava fermo su uno scooter in via Bisignano, una delle strade della movida di Chiaia, e stava parlando con un amico quando è iniziata l’aggressione. Cinque giovanissimi, arrivati su due scooter, lo avrebbero raggiunto in pochi secondi, accerchiandolo e urlandogli contro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

napoli 18enne di minturno accoltellato a chiaia bruno petrone 232 ricoverato in gravi condizioni

© Dayitalianews.com - Napoli, 18enne di Minturno accoltellato a Chiaia: Bruno Petrone è ricoverato in gravi condizioni

Leggi anche: Accoltellato il calciatore 18enne Bruno Petrone: ricoverato in gravi condizioni

Leggi anche: Bruno Petrone accoltellato a Napoli: il calciatore 18enne è originario di Minturno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bruno Petrone accoltellato a Napoli: il calciatore 18enne è originario di Minturno; Napoli, il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato nelle strade della movida: è grave. Si costituiscono 5 minorenni; 18enne di Minturno accoltellato nella notte da minorenni a Napoli, i fatti; Accoltellato nelle vie della movida di Napoli, vittima 18enne di Minturno.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.