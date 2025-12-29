Napoli 18enne accoltellato | quattro minorenni fermati e un denunciato

A Napoli, un ragazzo di 18 anni è stato ferito gravemente a Chiaia. Quattro minorenni sono stati fermati e uno denunciato, tutti incensurati, con l’accusa di tentato omicidio. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le motivazioni dietro l’evento.

Il 18enne ferito gravemente a Chiaia: quattro minorenni in fermo, uno denunciato. Accusati di tentato omicidio, tutti incensurati. NAPOLI – Un episodio di violenza nella movida di Napoli ha scosso la città: Bruno Petrone, 18 anni, è stato ferito gravemente con due coltellate al ventre e al fianco mentre si trovava tra i locali di Chiaia. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Le sue condizioni, pur gravi, risultano stabili. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo di quattro minorenni e alla denuncia in stato di libertà di un quinto ragazzo, tutti incensurati e di età compresa tra i 15 e i 17 anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

