nancy pelosi prevede che i democratici riconquisteranno la camera alle midterm elections del 2026

Nancy Pelosi ha dichiarato che i Democratici prevedono di riconquistare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti nelle elezioni di metà mandato del 2026. Questa previsione riflette le aspettative del partito in vista di un possibile cambio di equilibrio politico nel Congresso federale. La notizia suscita attenzione sul panorama politico statunitense e sulle dinamiche che influenzeranno le prossime elezioni di metà mandato.

I Democratici riconquisteranno la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti alle elezioni di metà mandato del 2026. Lo ha previsto con sicurezza l’ex Speaker della Camera Nancy Pelosi, che spera che i suoi colleghi di partito si riprendano il potere congressuale che i Repubblicani hanno di fatto ceduto a Donald Trump. Domenica, durante il programma This Week di ABC News, alla quale le è stato chiesto se avesse dubbi sul fatto che il deputato democratico di New York, Hakeem Jeffries, avrebbe impugnato il martelletto del presidente dopo le elezioni, a metà della seconda presidenza di Trump, Pelosi ha risposto: «Nessuno». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

