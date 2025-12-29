Musica e solidarietà a Pellezzano | il Coro Daltrocanto a Villa Wenner
L’Associazione ex allievi del Convitto Nazionale invita a una serata di musica e solidarietà presso Villa Wenner a Pellezzano. Il Coro Daltrocanto sarà protagonista di un evento dedicato alla beneficenza, offrendo un momento di ascolto e condivisione. L’iniziativa mira a sostenere cause sociali attraverso la musica, promuovendo il senso di comunità e solidarietà nel territorio.
L’Associazione ex allievi del Convitto Nazionale organizza una serata dedicata alla musica e alla beneficenza presso Villa Wenner a Pellezzano. L’evento si svolgerà venerdì 5 gennaio, con inizio fissato alle ore 20.00. La serata prevede l'esibizione del Coro Daltrocanto, diretto dal Maestro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: “Auguri in Musica e Solidarietà” per Ageop con il coro Cervia Gospel Soul
Leggi anche: “Auguri in Musica e Solidarietà” per Ageop con il coro Cervia Gospel Soul
Musica e solidarietà a Pellezzano: il Coro Daltrocanto a Villa Wenner - L’evento organizzato dagli ex allievi del Convitto Nazionale si terrà venerdì 5 gennaio. salernotoday.it
Contrada della Tartuca: musica e solidarietà nel Concerto di Natale a Sant’Agostino.. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.