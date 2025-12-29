Musica e solidarietà a Pellezzano | il Coro Daltrocanto a Villa Wenner

L’Associazione ex allievi del Convitto Nazionale invita a una serata di musica e solidarietà presso Villa Wenner a Pellezzano. Il Coro Daltrocanto sarà protagonista di un evento dedicato alla beneficenza, offrendo un momento di ascolto e condivisione. L’iniziativa mira a sostenere cause sociali attraverso la musica, promuovendo il senso di comunità e solidarietà nel territorio.

