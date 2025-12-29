Musica da mezzogiorno fino a tarda notte è l’ora di Umbria Jazz Winter | gli appuntamenti fino al 3 gennaio

Da oltre trent'anni, Orvieto accoglie gli appassionati di musica con Umbria Jazz Winter, una rassegna che si svolge dalla mezzogiorno fino a tarda notte. Fino al 3 gennaio, la città si anima con eventi musicali di alto livello, confermando il suo ruolo centrale nell’offerta culturale e turistica invernale dell’Umbria. Un’occasione per vivere l’atmosfera unica di Orvieto durante le festività.

Come accade da 32 anni, Orvieto è ancora il cuore dell’offerta culturale e turistica invernale dell’Umbria. Umbria Jazz Winter (30 dicembre - 3 gennaio) si ripropone, con il suo mix di buona musica, accoglienza, qualità della vita, per una bella vacanza tra jazz, storia, cucina, musei. 🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

