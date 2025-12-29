La mobilità rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo di un territorio. A Fiumicino, questa esigenza rimane una sfida ancora irrisolta, nonostante le ripetute segnalazioni e l’evidenza dei fatti. Migliorare i sistemi di trasporto è essenziale per favorire la crescita economica e la qualità della vita dei cittadini, rendendo il territorio più accessibile e sostenibile nel tempo.

La mobilità è la spina dorsale dello sviluppo di un territorio. Da tempo lo ripetiamo, ma i fatti continuano a dimostrare quanto sia ancora un punto debole per Fiumicino. La nascita del Comitato “Ponte 2 Giugno”, che propone una Ztl per gestire meglio il traffico in quella zona nevralgica, non è solo una proposta: è il sintomo di un disagio quotidiano e di una necessità non più rinviabile. Da decenni la città vive una condizione paradossale, intrappolata tra due ponti e una viabilità che non regge il peso del suo stesso sviluppo e della posizione tra Ostia e la Capitale. Le grandi opere di cui si discute da tempo — porti, collegamenti, nuove infrastrutture — devono partire da qui: dalla risoluzione concreta di problemi strutturali che penalizzano cittadini, lavoratori e turisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Rinnovo Yildiz, Balzarini precisa: «La distanza è davvero minima: la Juve deve muoversi». Il 10 bianconero vuole una garanzia, le ultime

Leggi anche: Marocchino individua il peccato originale. C’entra capitan Locatelli: «La Juve non potrà mai crescere davvero»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Muoversi per crescere davvero; Oroscopo 2026: cosa cambierà davvero per il tuo segno nel nuovo anno.

Un passo indietro per farli crescere davvero.

Buoni propositi per il nuovo anno Regalare ai nostri ragazzi uno spazio dove muoversi, divertirsi, stare insieme e crescere attraverso lo sport. L’avviamento all’hockey su pista è il primo passo: pattini, gioco, gruppo e tanta energia positiva. Un’occasione per i - facebook.com facebook