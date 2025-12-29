Muoversi per crescere davvero

La mobilità rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo di un territorio. A Fiumicino, questa esigenza rimane una sfida ancora irrisolta, nonostante le ripetute segnalazioni e l’evidenza dei fatti. Migliorare i sistemi di trasporto è essenziale per favorire la crescita economica e la qualità della vita dei cittadini, rendendo il territorio più accessibile e sostenibile nel tempo.

La mobilità è la spina dorsale dello sviluppo di un territorio. Da tempo lo ripetiamo, ma i fatti continuano a dimostrare quanto sia ancora un punto debole per Fiumicino. La nascita del Comitato "Ponte 2 Giugno", che propone una Ztl per gestire meglio il traffico in quella zona nevralgica, non è solo una proposta: è il sintomo di un disagio quotidiano e di una necessità non più rinviabile. Da decenni la città vive una condizione paradossale, intrappolata tra due ponti e una viabilità che non regge il peso del suo stesso sviluppo e della posizione tra Ostia e la Capitale. Le grandi opere di cui si discute da tempo — porti, collegamenti, nuove infrastrutture — devono partire da qui: dalla risoluzione concreta di problemi strutturali che penalizzano cittadini, lavoratori e turisti.

