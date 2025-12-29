Recentemente, Anna Falchi ha condiviso su Instagram un carosello di foto in omaggio a Brigitte Bardot, in seguito alla notizia della sua scomparsa. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti, alcuni criticando il tentativo di paragone e altri commentando sulla sua autostima. Questa vicenda mette in luce come i ricordi delle icone del passato possano generare discussioni online, riflettendo le diverse percezioni e sensibilità del pubblico.

Anna Falchi tenta di omaggiare Brigitte Bardot e finisce al centro di una polemica social. Dopo la morte della diva, l’attrice italiana ha postato sul suo profilo Instagram un carosello di fotografie. Gli scatti non ritraggono Bardot, bensì la stessa Falchi. Nella descrizione del post, la showgirl ha scritto: “Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei, una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato”. In pochi minuti le foto e l’accostamento all’artista francese hanno suscitato critiche da parte dei followers. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Muore Brigitte Bardot e Anna Falchi ne approfitta per mettere una carrellata di sue foto per far notare la somiglianza”, “Vorrei avere la sua autostima”: critiche social per la conduttrice de I Fatti Vostri. Cosa è accaduto

