Mulinacci, Fedelissimo da 37 anni, riflette sulle aspettative per la Robur. Eletto presidente dei Fedelissimi nel 1988, con una breve interruzione nel 2021, ha guidato il club bianconero nel corso degli anni, affrontando sfide e momenti di consolidamento. La sua esperienza e il suo impegno rappresentano un punto di riferimento per tifosi e società, offrendo una prospettiva stabile e condivisa sul futuro della squadra.

E’ stato eletto presidente dei Fedelissimi, per la prima volta, il 15 dicembre del 1988. A parte una breve parentesi di sei mesi, nel 2021, ha guidato il club bianconero, sotto il sole e attraverso le tempeste. Ed è ancora pronto a farlo: le ultime elezioni hanno confermato la carica, Lorenzo Mulinacci è ancora al timone della nave. Cosa c’è dentro a questi 37 anni, Mulinacci? "Parliamo della storia dei Fedelissimi, ma anche del Siena. Una storia fatta di anni bellissimi, quelli della Serie B e della Serie A, e altri dolorosi, arrivati dopo il periodo d’oro e giunti fino ai giorni nostri. Il Club, primavera dopo primavera, ha avuto una crescita costante e si è anche rafforzato, nei momenti di difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mulinacci, Fedelissimo da 37 anni: "La Robur? Ecco cosa mi aspetto"

