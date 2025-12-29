Muharemovic Sassuolo il difensore al centro degli intrecci di mercato | la Juve ha una clausola ma pensa ad una mossa che potrebbe coinvolgere l’Inter!

Muharemovic Sassuolo, il difensore al centro degli intrecci di mercato: la clausola a favore della Juve potrebbe servire per arrivare a Frattesi Il pareggio nel derby emiliano contro il Bologna ha acceso definitivamente i riflettori su Tarik Muharemovi?. Il difensore bosniaco classe 2003, autore del gol dell'1-1 al Dall'Ara e già decisivo contro la Fiorentina .

