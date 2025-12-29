Muharemovic Inter Romano fa chiarezza | stop a gennaio e discorso Frattesi-Juve ancora lontano

Fabrizio Romano chiarisce la situazione relativa a Muharemovic Inter e al trasferimento dal Sassuolo, spiegando le posizioni delle parti coinvolte. Si evidenzia che a gennaio non ci saranno sviluppi significativi e che l’ipotesi di un trasferimento di Frattesi alla Juventus rimane ancora in fase preliminare. La situazione è in evoluzione, ma al momento non ci sono novità imminenti.

Inter News 24 Muharemovic Inter, Fabrizio Romano spiega la posizione del Sassuolo, l'interesse dei nerazzurri e perché l'ipotesi Frattesi-Juve è ancora in fase iniziale. Il nome di Tarik Muharemovic continua a circolare con insistenza nelle voci di calciomercato, soprattutto in ottica nerazzurra. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube per chiarire lo scenario legato al giovane difensore e ai possibili incastri con Davide Frattesi e la Juventus. Secondo quanto spiegato dal giornalista, il Sassuolo non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore nel mercato invernale, nonostante l'interesse crescente di diversi club, compresa l' Inter.

