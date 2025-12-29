Muharemovic Inter la Premier League è pronta a fare sul serio | che insidia per i neroazzurri!

Muharemovic Inter si inserisce in un contesto di interesse internazionale, con la Premier League pronta a valutare il difensore. La situazione apre uno scenario di possibili sviluppi per i neroazzurri, che devono considerare le offerte e le eventuali opportunità di mercato. Con attenzione alle dinamiche di trasferimento, questa vicenda rappresenta un elemento importante per il futuro della squadra.

Inter News 24 Ecco il club interessato al difensore. La strategia di mercato dell’ Inter per puntellare il reparto arretrato rischia di scontrarsi con la potenza economica della Premier League. L’obiettivo dichiarato dei nerazzurri è Tarik Muharemovic, roccioso difensore centrale classe 2003 attualmente in forza al Sassuolo. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky Sport, sul talento bosniaco è piombato con decisione il Bournemouth. Il club inglese ha necessità di trovare un sostituto all’altezza per Marcos Senesi, esperto centrale argentino che lascerà la squadra nella prossima finestra estiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

Inter: c'è Muharemovic se parte De Vrij. Juve, idea Mandas se Perin va al Genoa; Sos difesa, l'Inter è pronta a correre ai ripari: obiettivo Muharemovic per gennaio; Inter, se parte De Vrij piace Muharemovic; Muharemovic-Frattesi: l'Inter, la Juventus e il Bournemouth. Come stanno le cose.

