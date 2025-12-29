MUAHS Awards 2026 | Le nomination per Make-Up e Hair Styling

Le nomination per i MUAHS Awards 2026 nel settore Make-Up e Hair Styling sono state annunciate. Tra i candidati principali figurano i film Frankenstein, Una battaglia dopo l’altra, I Peccatori, Weapons e Wicked: Parte 2, che dominano con tre candidature ciascuno. L’evento rappresenta un momento di riconoscimento per le eccellenze del settore, valorizzando il talento e la creatività delle professioni artistiche legate al trucco e all’hairstyling nel cinema.

Frankenstein, Una battaglia dopo l'altra, I Peccatori, Weapons e Wicked: Parte 2 guidano con tre candidature ciascuno. La Make-Up Artists and Hair Stylists Guild (MUAHS, IATSE Local 706 ) ha rivelato le nomination per i suoi premi 2026, che celebrano l'eccellenza nel trucco e acconciatura per cinema, tv, commercials e teatro. Tra i film, Frankenstein (Netflix), Una battaglia dopo l'altra (Warner Bros.), I Peccatori (Warner Bros.), Weapons (Warner Bros.) e Wicked: Parte 2 (Universal) hanno dominato l'edizione con tre nomination ciascuno. Quattro di questi (tutti tranne Weapons) sono presenti anche nella shortlist Oscar per Best Makeup and Hairstyling.

