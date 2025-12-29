Mta trova l’accordo con il Comune di Fombio per il nuovo magazzino

Mta ha raggiunto un accordo con il Comune di Fombio per la realizzazione di un nuovo magazzino automatizzato. La struttura, situata in provincia di Lodi, rappresenta un passo importante nell’espansione dell’azienda, che continua a investire in soluzioni logistiche moderne e efficienti. L’intervento si inserisce in un processo di crescita sostenibile, favorendo l’ottimizzazione delle operazioni e il rafforzamento della presenza sul territorio.

Codogno (Lodi), 29 dicembre 2025 – L'azienda Mta si allarga.a Fombio. Il colosso multinazionale, con sedi in tutto il mondo, questa volta ha avuto la necessità di espandersi solo di pochi metri per poter portare a termine la realizzazione di un magazzino altamente automatizzato. La stragrande parte del perimetro dell'azienda di componentistica per auto, vero fiore all'occhiello del panorama industriale non solo provinciale, si trova sul territorio di Codogno, ma la pratica del nuovo insediamento è stata necessariamente gestita dagli uffici del municipio di Fombio in quanto il deposito avrebbe "sconfinato" e quindi, durante l'ultimo Consiglio comunale tenutosi pochi giorni fa, è stato approvato il piano attuativo in varante al piano di governo del territorio.

