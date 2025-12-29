Msi | Ciriani ' iscritto a 16 anni non rinnegherò mai quella storia'

Giovanni Ciriani ricorda con orgoglio il suo percorso politico, iniziato a soli 16 anni. In un’intervista, afferma di non rinnegarne mai le scelte e sottolinea l’importanza di mantenere fede ai propri valori. Ciriani evidenzia il rispetto verso Ignazio La Russa, suo amico e presidente del Senato, senza entrare in giudizi. La sua testimonianza riflette un impegno di lunga data e un’attitudine sobria nel ricordo delle proprie esperienze politiche.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Non mi permetto di giudicare Ignazio La Russa, che è un caro amico oltre che presidente del Senato. Posso dire che mi sono iscritto al Msi a 16 anni e non rinnegherò mai quella storia. Ma ho imparato che la politica si fa per costruire il futuro, non per rimpiangere il passato. FdI è un grande partito di destra, governa l'Italia – presto anche l'Europa – ed è nel sistema democratico contemporaneo. All'Anpi direi di guardare in casa propria e magari spiegare perché ha dirigenti filohamas o filoputin". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervistato da La Stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

