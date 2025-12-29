Mozambico-Camerun terza giornata-Gruppo F-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza giornata del Gruppo F della Coppa d’Africa 2025 vede il match tra Mozambico e Camerun, un incontro decisivo per la qualificazione agli ottavi. Le probabili formazioni e le modalità di visione della partita sono fondamentali per i tifosi che seguono il torneo. Di seguito, le informazioni principali per seguire l’evento e le possibili scelte delle due nazionali.

Gara valida per la terza giornata del Gruppo F di Coppa d’Africa 2025. Ci si gioca tutto negli ultimi novanta minuti che dovranno stabilire quale delle due accederà direttamente agli ottavi di finale. Mozambico-Camerun si giocherà mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 20 presso lo stadio Adrar di Agad ir. MOZAMBICO-CAMERUN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Mozambico si trova in un momento complicato a causa degli ultimi risultati deludenti nelle ultime amichevoli e nel percorso di avvicinamento alla competizione. La Nazionale di Conde è comunque riuscita a mettersi in carreggiata per la qualificazione grazie al sorprendente successo sul Gabon per 3-2. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

mozambico camerun terza giornata gruppo f coppa d8217africa 2025 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Mozambico-Camerun, terza giornata-Gruppo F-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Gabon-Mozambico, seconda giornata-Gruppo E-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Gabon-Mozambico, seconda giornata-Gruppo F-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Guinea Equatoriale ko: autogol Coco decisivo. Mahrez trascina l'Algeria, Costa d’Avorio-Camerun pari; L'Algeria di Zidane debutta con un 3-0! Vincono Costa d'Avorio e Camerun; Lookman entra in modalità Dublino, Mahrez show: la Coppa d'Africa è uno spettacolo; Coppa d’Africa: parte l’ultimo turno dei gironi | Quattro partite decisive, dove vederle.

mozambico camerun terza giornataGuinea Equatoriale ko: autogol Coco decisivo. Mahrez trascina l'Algeria, Costa d’Avorio-Camerun pari - La selezione di Petkovic centra il secondo successo nel girone E e sale al comando a punteggio pieno. tuttosport.com

mozambico camerun terza giornataAlgeria agli ottavi nel segno di Mahrez. Vincono Sudan e Mozambico, Costa d'Avorio-Camerun 1-1 - 2 e il pareggio tra Costa d'Avorio e Camerun elimina la nazionale di Aubameyang (in gol). msn.com

mozambico camerun terza giornataVideo Costa d’Avorio Mozambico (1-0)/ Gol e highlights: decisivo Diallo, +3 per Kessie e compagni! - Video Costa D'Avorio Mozambico che racconta la sfida valevole per la prima giornata della Coppa D'Africa. ilsussidiario.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.