Moviola Serie A grave errore VAR Ora l’Ifab deve cambiare la Regola 12

La 17ª giornata di Serie A ha evidenziato diverse situazioni controverse legate all’uso del VAR, tra cui un grave errore durante Pisa-Juventus. Questi episodi sollevano interrogativi sulla applicazione delle regole e richiedono un intervento da parte dell’IFAB per rivedere la Regola 12. Mentre si attende il monday night tra Roma e Genoa, si intensificano le discussioni sui limiti e le possibilità di miglioramento del sistema di revisione arbitrale.

Tanti episodi dubbi nella 17esima giornata, compreso un tocco di mano in Pisa-Juventus. Pesante bocciatura in arrivo In attesa del monday night tra Roma e Genoa, la diciassettesima giornata di Serie A ha già offerto tanti casi da moviola, a partire dal posticipo tra Atalanta e Inter. Promosso a pieni voti l’arbitro La Penna: corretto estrarre il giallo e non il rosso per il fallo di Sulemana su Bisseck. C’è imprudenza ma non condotta violenta visto che il piede resta basso alla ricerca del pallone e i tacchetti non sono esposti. L’arbitro Mariani (foto Ansa) – Calciomercato.it Giusta anche la decisione di Mariani in Cremonese-Napoli: non c’è fallo di Rrahmani su Zerbin, che anzi poteva essere ammonito per simulazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Moviola Serie A, grave errore VAR. Ora l’Ifab deve cambiare la Regola 12 Leggi anche: Hellas-Inter, moviola: “Bisseck da rosso, errore del VAR” Leggi anche: Moviola Verona Inter, il CorSport sul caso Bisseck: mancato rosso errore ingiustificabile e mistificazione di arbitro e Var La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Moviola di Torino-Cagliari: Paleari su Idrissi, il VAR fa sbagliare Doveri; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A; Serie A, errore arbitrale senza precedenti: violata la Regola 11; MOVIOLA | Lazio-Cremonese: Pairetto si perde (almeno) un rigore, Var muto. Atalanta-Inter, moviola: gol annullati a Thuram, De Ketelaere e Scamacca per fuorigioco. Tutti gli episodi arbitrali - Tutti gli episodi arbitrali più controversi del big match della New Balance Arena di Bergamo, valido per la 17esima giornata. eurosport.it

