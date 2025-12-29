Moviola Atalanta Inter partita da 0 polemiche | La Penna promosso

La partita tra Atalanta e Inter si è svolta senza particolari polemiche, grazie alla direzione di Federico La Penna. Le valutazioni post gara evidenziano una gestione equilibrata e corretta dell’arbitro, senza decisioni controversie o errori significativi. La sua prestazione è stata generalmente apprezzata, contribuendo a mantenere un clima di fair play durante l’incontro.

Moviola Atalanta Inter. La direzione della gara tra Atalanta e Inter porta la firma di Federico La Penna e, secondo le analisi post partita, può essere considerata complessivamente positiva. La sfida della New Balance Arena è stata infatti caratterizzata da pochi episodi controversi, tutti risolti correttamente grazie anche al supporto del VAR, senza lasciare strascichi polemici nel dopo gara. Il primo episodio chiave arriva al 35’, quando l’ Inter vede annullarsi il gol di Thuram. La spiegazione fornita è chiara e puntuale da La Gazzetta dello Sport: “ Thuram, prima di segnare riceve il pallone da Lautaro che è in fuorigioco, appena oltre Hien “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Moviola Atalanta Inter, La Penna promosso dai quotidiani sportivi: ecco l’analisi della direzione di gara del fischietto romano Leggi anche: Moviola Atalanta Inter, GdS promuove La Penna: il voto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Atalanta-Inter moviola, rigori e goal annullati: la spiegazione degli episodi e cosa è successo; Atalanta-Inter, moviola LIVE: gol annullato a Thuram, c'era Lautaro in fuorigioco; Atalanta-Inter, la moviola: annullati per fuorigioco i goal di Thuram, De Ketelaere e Scamacca; Atalanta-Inter 0-1, le pagelle: Djimsiti scellerato, benissimo Akanji, Samardzic spreca. Moviola Atalanta-Inter: “Gol annullato a Thuram…” - “Al 35’ annullato un gol all’Inter: in effetti Marcus Thuram, prima di segnare, riceve il pallone da Lautaro che è in fuorigioco, appena oltre Hien. passioneinter.com

