Moviola Atalanta Inter La Penna impeccabile secondo il CorSport | ‘vince’ la partita in 2 mosse

L’analisi della moviola di Atalanta-Inter, secondo il CorSport, evidenzia l’accuratezza dell’arbitro La Penna, che ha gestito la partita con precisione. Attraverso due decisioni chiave, l’arbitro ha contribuito a mantenere il corretto svolgimento del match. Questa valutazione sottolinea l’importanza di un’interpretazione corretta delle azioni in campo per garantire un’esecuzione equa e trasparente delle regole del calcio.

Inter News 24 . Il giudizio del quotidiano. All’indomani della preziosa vittoria ottenuta alla New Balance Arena, i riflettori della critica si spostano sulla direzione di gara. L’analisi odierna del Corriere dello Sport promuove a pieni voti l’operato dell’arbitro Federico La Penna, autore di una prestazione definita impeccabile in una sfida ad alta tensione tra Atalanta e Inter. La chiave del match è stata l’impronta tecnica imposta fin dai primi secondi di gioco: il fischietto di Roma ha deciso di lasciar correre sul contatto iniziale tra il mediano brasiliano Ederson e il vice-capitano nerazzurro Nicolò Barella, stabilendo un metro di giudizio “all’inglese” e molto fisico, mantenuto con coerenza per tutti i novanta minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Atalanta Inter, La Penna impeccabile secondo il CorSport: ‘vince’ la partita in 2 mosse Leggi anche: Moviola Atalanta Inter, partita da 0 polemiche: La Penna promosso Leggi anche: Moviola Atalanta Inter, GdS promuove La Penna: il voto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Moviola Atalanta-Inter, La Penna ottimo: è regolare il gol di Lautaro; Atalanta-Inter, La Penna convince dall’inizio alla fine; Atalanta-Inter, moviola LIVE: gol annullato a Thuram, c'era Lautaro in fuorigioco; Atalanta-Inter, la moviola: annullati per fuorigioco i goal di Thuram, De Ketelaere e Scamacca. Atalanta-Inter, moviola: tre gol annullati, quante polemiche, che coraggio l’arbitro - La prova dell’arbitro romano La Penna nel posticipo serale della diciottesima giornata di serie A Atalanta- sport.virgilio.it

