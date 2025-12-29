La Gazzetta dello Sport valuta l’arbitraggio di Federico La Penna durante la partita Atalanta-Inter. L'articolo analizza le decisioni prese dall’arbitro e il voto assegnato dal quotidiano, offrendo un’analisi obiettiva e dettagliata dell’operato del fischietto. Un’osservazione accurata che permette di comprendere meglio le valutazioni tecniche e le eventuali criticità emerse durante l’incontro.

Inter News 24 Moviola Atalanta Inter, la Gazzetta dello Sport promuove l’arbitro Federico La Penna: ecco il voto che gli è stato assegnato dal quotidiano. L’analisi della La Gazzetta dello Sport sulla sfida tra orobici e Beneamata evidenzia una serata intensa per la terna arbitrale. Il fischietto Federico La Penna (voto 6) ha optato per una direzione permissiva, lasciando correre molto durante i novanta minuti. La gara è stata segnata da ben tre reti annullate: la prima a Marcus Thuram, il potente attaccante francese dei meneghini, per una posizione irregolare di Lautaro Martinez, l’implacabile centravanti argentino e capitano dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moviola Atalanta Inter, GdS promuove La Penna: il voto

Leggi anche: Moviola Inter Liverpool, GdS boccia in pieno l’arbitro Zwayer: ecco il voto assegnatogli

Leggi anche: Moviola Genoa Inter, Tuttosport promuove Doveri. Il voto è super positivo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Moviola Atalanta Inter, GdS promuove La Penna: il voto; Atalanta-Inter, la moviola - La Penna fischia poco, ma vede bene nei tre gol annullati: giuste le...; GdS - Atalanta-Inter, torna Sommer in porta. Da Diouf a Calhanoglu: la probabile formazione; Bologna-Inter, la moviola - Chiffi usa poco il fischietto. Il VAR è decisivo negli episodi in area di rigore.

Moviola Atalanta-Inter, La Penna ottimo: è regolare il gol di Lautaro - Gara perfetta per il fischietto: l’indirizzo tecnico dato dopo pochi secondi e tenuto per tutto il match e può insegnare come si fanno gli annunci ... corrieredellosport.it