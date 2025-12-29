Movida al setaccio | 10 denunciati e locali sanzionati in corso Como e Garibaldi

A Milano, controlli approfonditi nella zona di corso Como e Porta Garibaldi hanno portato a dieci denunce e sanzioni a seguito di interventi mirati nelle aree della movida. La presenza delle forze dell’ordine si è intensificata per garantire maggiore sicurezza, in risposta a episodi di violenza e criminalità che hanno coinvolto anche cittadini e visitatori. Questi interventi risultano fondamentali per preservare un ambiente pubblico più sicuro e controllato.

Milano, 29 dicembre 2025 – Controlli a tappeto hanno portato a dieci denunce e a sanzioni nella zona calda della movida tra corso Como e Porta Garibaldi, sorvegliata speciale da tempo, in particolare dopo che aggressioni e rapine hanno riacceso i riflettori sulla sicurezza: tra gli episodi, lo studente della Bocconi accoltellato lo scorso 12 ottobre in via Rosales, che ha riportato danni permanenti (arrestati per tentato omicidio cinque ragazzi di 17 e 18 anni) e il turista danese rapinato di un orologio di lusso da 25mila euro lo scorso 2 ottobre (arrestati quattro giovani di 28, 26, 24 e 23 anni).

