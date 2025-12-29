Movida a Napoli Chiaia ora ha paura | Chiediamo dei presidi fissi

A Napoli, il quartiere di Chiaia esprime preoccupazione a causa dell’aumento di episodi di violenza di strada. Residenti, genitori e associazioni chiedono l’installazione di presidi fissi per garantire maggiore sicurezza e ristabilire un clima di tranquillità nel quartiere, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di tensione crescenti.

Da mesi, e anche attraverso le colonne de Il Mattino, residenti, genitori e associazioni di Chiaia denunciano un aumento della violenza di strada. Baby-gang, ragazzini anche di 12 o 13 anni, che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Movida a Napoli, Chiaia ora ha paura: «Chiediamo dei presidi fissi» Leggi anche: Napoli e la movida, baretti di Chiaia nel mirino dei Carabinieri Leggi anche: Il trasloco dei pusher e il problema di via Amendola: verso nuovi presidi fissi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli, il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato nelle strade della movida: è grave. Si costituiscono 5 minorenni; Accoltellato a 18 anni nella movida di Chiaia: Napoli si interroga sulla sicurezza dei giovani; Napoli, 18enne accoltellato nella movida di Chiaia: si costituiscono due ragazzini di 15 e 17 anni; Accoltellato in un raid nella movida di Napoli, grave un 18enne. Movida a Napoli, Chiaia ora ha paura: «Chiediamo dei presidi fissi» - Da mesi, e anche attraverso le colonne de Il Mattino, residenti, genitori e associazioni di Chiaia denunciano un aumento della violenza di strada. ilmattino.it

Napoli, 18enne contuso nel quartiere Chiaia: quattro minorenni fermati dai carabinieri - Un giovane di 18 anni è rimasto ferito durante un episodio in strada a Chiaia; le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo di quattro minorenni coinvolti. news.fidelityhouse.eu

Bruno Petrone, il 15enne che lo ha accoltellato ai baretti di Chiaia chiede scusa per l’aggressione - Il 15enne che ha raccontato di aver sferrato le coltellate a Bruno Petrone, calciatore 18enne ferito nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, nel cuore ... fanpage.it

#Napoli - Quattro minorenni sono stati fermati dopo l’aggressione a Bruno Petrone, 18enne promessa del calcio, avvenuta durante la movida nel quartiere Chiaia. #BrunoPetrone #Aggressione #Napoli #Movida #Cronaca #PromessaCalcio #Giovane #NanoT - facebook.com facebook

Napoli, il prefetto: ulteriore rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree della movida x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.