Movida a Napoli Chiaia ora ha paura | Chiediamo dei presidi fissi

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, il quartiere di Chiaia esprime preoccupazione a causa dell’aumento di episodi di violenza di strada. Residenti, genitori e associazioni chiedono l’installazione di presidi fissi per garantire maggiore sicurezza e ristabilire un clima di tranquillità nel quartiere, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di tensione crescenti.

Da mesi, e anche attraverso le colonne de Il Mattino, residenti, genitori e associazioni di Chiaia denunciano un aumento della violenza di strada. Baby-gang, ragazzini anche di 12 o 13 anni, che. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

