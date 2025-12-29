Motorizzazione sede amministrativa insicura e inaccessibile | l’Ugl dice no alla ristrutturazione
L’Ugl esprime preoccupazione sulla ristrutturazione della sede amministrativa della Motorizzazione civile di Catania, trasferita da oltre un anno a Sant’Agata Li Battiati. La nuova sede, infatti, presenta criticità legate a sicurezza, accessibilità e qualità del servizio offerto ai cittadini, sollevando la necessità di interventi mirati per garantire un ambiente sicuro e funzionale.
La sede amministrativa della Motorizzazione civile di Catania, trasferita da oltre un anno a Sant'Agata Li Battiati, non garantisce sicurezza, accessibilità e qualità del servizio reso ai cittadini. "Non siamo davanti a semplici disagi, ma a problemi strutturali che rendono questa sede inadatta a.
