Motorizzazione sede amministrativa insicura e inaccessibile | l’Ugl dice no alla ristrutturazione

29 dic 2025

L’Ugl esprime preoccupazione sulla ristrutturazione della sede amministrativa della Motorizzazione civile di Catania, trasferita da oltre un anno a Sant’Agata Li Battiati. La nuova sede, infatti, presenta criticità legate a sicurezza, accessibilità e qualità del servizio offerto ai cittadini, sollevando la necessità di interventi mirati per garantire un ambiente sicuro e funzionale.

