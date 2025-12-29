Moto gp Suppo su Marquez | Non mi stupirebbe un ritorno in Honda
Marc Marquez potrebbe tornare a correre con Honda, secondo quanto riferito da Suppo. La trattativa per il rinnovo del contratto del campione spagnolo si presenta complessa, con alcune incertezze che coinvolgono il futuro del pilota e della squadra. La situazione a Borgo Panigale rimane sotto osservazione, mentre gli appassionati attendono sviluppi su questa possibile novità nel mondo della MotoGP.
Bologna, 28 dicembre 2025 – Borgo Panigale un po’ trema su questa trattativa non semplice per il rinnovo di Marc Marquez. Il contratto del campione del mondo va in scadenza nel 2026, assieme a quello di tanti piloti di punta della Moto gp, e il cambio regolamentare che entrerà in vigore nel 2027 potrebbe rappresentare un problema in più per Ducati, non solo col rischio di perdere il vantaggio accumulato in questi anni, ma anche per la possibile attrazione di Honda verso Marquez. Nel paddock si mormora di un possibile clamoroso ritorno del pilota di Cervera con l’ala dorata e i prossimi mesi saranno campali per la decisione del campione del mondo, che ha davanti il rinnovo con Borgo Panigale, per rimanere anche nel biennio 2027-2028, oppure il rientro nell’azienda che è stata sua casa per ben undici lunghi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
