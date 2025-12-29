Mostruoso incendio in casa di riposo | 16 vittime è strage

Un incendio scoppiato in una casa di riposo ha causato la perdita di 16 vite, trasformando una serata apparentemente normale in una tragedia. L’incendio ha colpito un edificio che ospita anziani, suscitando grande cordoglio e preoccupazione. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre i soccorritori sono intervenuti sul luogo per gestire l’emergenza e prestare assistenza.

Una tranquilla serata in una casa di riposo si è trasformata in pochi istanti in un dramma di proporzioni gravissime. Un violento incendio divampato all'interno di una struttura per anziani ha causato la morte di 16 persone e il ferimento di almeno altre 3, sconvolgendo l'intera comunità locale. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, le fiamme si sarebbero propagate rapidamente tra le camere e i corridoi dell'edificio, cogliendo di sorpresa molti ospiti che in quel momento stavano già dormendo o si preparavano al riposo notturno. In diversi casi non c'è stato il tempo materiale per mettersi in salvo.

Le fiamme avvolgono la casa di riposo per anziani, 16 morti in Indonesia - Sedici persone sono morte e tre sono rimaste ferite nell'incendio di una casa di riposo a Manado, sull'Isola indonesiana di Sulawesi. msn.com

Indonesia, 16 morti nell'incendio di una casa di riposo - Sedici persone sono morte e tre sono rimaste ferite nell'incendio di una casa di riposo a Manado, sull'isola indonesiana di Sulawesi. msn.com

