Mosca | Più vicini alla pace ma Kyiv deve ritirarsi dal Donbass

Il Cremlino ha dichiarato di essere più vicino a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, sottolineando che Kyiv dovrebbe ritirarsi dal Donbass. Questa posizione si allinea con le affermazioni di Donald Trump, secondo cui i negoziati sono ormai nella fase conclusiva. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con le parti impegnate in un processo che potrebbe condurre a un accordo di pace.

Il Cremlino è d’accordo con quello che ha detto Donald Trump, cioè che le parti sono vicine a risolvere il conflitto in Ucraina e che i colloqui per porre fine alla guerra sono nella fase finale. Lo ha affermato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, ricordando però che Kyiv « deve ritirarsi oltre i confini amministrativi del Donbass » se vuole la fine dei combattimenti». Ai giornalisti che gli chiedevano di commentare la notizia di Fox News secondo cui i negoziati con Trump avrebbero offerto l’opportunità di una telefonata tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky ( che ha appena incontrato il presidente Usa a Mar-a-Lago ), Peskov ha ribadito che «una conversazione del genere non è attualmente in fase di valutazione» e che un colloquio diretto tra i due leader dovrebbe essere preceduta da colloqui tra i team negoziali di Mosca e Kyiv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

