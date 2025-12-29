Mosca | pace con ritiro Kiev dal Donbass

Il Cremlino ha annunciato di essere in fase finale di colloqui per un accordo di pace in Ucraina, con il ritiro delle truppe da Kiev nel Donbass. La dichiarazione suggerisce un progresso nei negoziati, avvicinando la fine del conflitto. Secondo alcune fonti, anche figure come Trump condividono l'idea che una soluzione sia ormai prossima.

12.25 Fase finale dei colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il Cremlino, dicendosi d'accordo con Trump sul fatto che la pace sia vicina. Ma le condizioni di Mosca sono chiare e sempre le stesse: Kiev deve "ritirarsi oltre i confini amministrativi del Donbass" se vuole la fine dei combattimenti.Così il portavoce presidenziale russo,Peskov, dopo che ieri il consigliere di Putin, Ushakov, aveva chiesto a Kiev di prendere una "decisione coraggiosa", senza indugi, tenendo conto dell'evolversi della situazione al fronte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

