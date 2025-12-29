Mosca | droni Kiev contro villa di Putin

La Russia ha segnalato un attacco con 91 droni contro la sua residenza di Putin sul Mar Nero, attribuendolo all’Ucraina. La notizia evidenzia le tensioni in corso tra i due paesi, con conseguenze sulla stabilità regionale. I dettagli dell’incidente sono ancora in fase di verifica, mentre le implicazioni politiche e militari continuano a suscitare attenzione internazionale.

17.05 La Russia accusa l'Ucraina di aver lanciato un attacco con 91 droni contro la residenza di Putin sul Mar Nero. Lo ha riferito il ministro degli Esteri russo Lavrov, che ha precisato che tutti i droni sono stati abbattuti dai russi. "Tuttavia,tenuto conto della definitiva trasformazione del regime criminale dell'Ucraina, che è passato a una politica di terrorismo di Stato, la posizione negoziale della Russia sarà rivista", a avvertito Lavrov. Mosca ha stabilito "tempi e gli obiettivi per la rappresaglia contro Kiev",ha minacciato.

Mosca accusa Kiev: "Abbattuti 91 droni diretti contro la residenza di Putin a Novgorod. Rivedremo la nostra posizione negoziale" - "Gli obiettivi e il momento del contrattacco sono stati definiti", ha detto il ministro degli Esteri Lavrov, assicurando che "la Russia ... huffingtonpost.it

