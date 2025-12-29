Mosca | Droni contro la residenza di Putin pronta la rappresaglia Rivedremo posizione negoziale Kiev | bugie Trump sente lo zar

Nelle ultime ore, le tensioni tra Russia e Ucraina si sono intensificate, con Mosca che accusa Kiev di aver lanciato un attacco con 91 droni contro la residenza di Putin, preannunciando una possibile rappresaglia. Kiev smentisce le accuse, mentre le dichiarazioni di Lavrov evidenziano un nuovo episodio nel conflitto. La situazione rimane complessa, con ripercussioni sulle negoziazioni e sulle relazioni internazionali.

Il ministro russo Lavrov: «Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico utilizzando 91 droni a lungo raggio contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mosca: «Droni contro la residenza di Putin, pronta la rappresaglia. Rivedremo posizione negoziale». Kiev: bugie. Trump sente lo zar Leggi anche: Mosca: «Droni contro la residenza di Putin, pronta la rappresaglia. E rivedremo la posizione negoziale». Kiev: «Solo bugie» Leggi anche: La Russia: droni contro la residenza di Putin Kiev: solo bugie, Mosca mina i progressi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mosca: “Kiev ha attaccato la residenza ufficiale di Putin con 91 droni. Risponderemo duramente. Ripercussioni sui negoziati” Zelensky: “Sono menzogne. Minano la pace”; Mosca, 'droni di Kiev su una residenza di Putin, pronta rappresaglia'; Tentato attacco alla residenza presidenziale russa; Zelensky, 'attacco a Novgorod una bugia, Mosca mina la pace'. Mosca accusa Kiev: "Droni contro la residenza di Putin a Novgorod. Rivedremo la nostra posizione negoziale" - La Russia riferisce di 91 velivoli abbattuti e assicura che reagirà, "gli obiettivi e il momento del contrattacco sono stati definiti", ha ... huffingtonpost.it

Mosca accusa Kiev: "Abbattuti 91 droni diretti contro la residenza di Putin a Novgorod. Rivedremo la nostra posizione negoziale" - "Gli obiettivi e il momento del contrattacco sono stati definiti", ha detto il ministro degli Esteri Lavrov, assicurando che "la Russia ... huffingtonpost.it

Attacco a Putin: 91 droni contro la villa. Ma il piano di Kiev per ucciderlo fallisce - La Russia accusa Kiev di aver lanciato 81 droni contro la residenza di Vladimir Putin tra Mosca e San Pietroburgo, annunciando che avrebbe ... iltempo.it

Abbattuti 26 droni che si dirigevano verso Mosca, Sindaco di Mosca Sergey Sobyanin #succedeoggi - facebook.com facebook

