Mosca | Droni contro la residenza di Putin pronta la rappresaglia E rivedremo la posizione negoziale Kiev | Solo bugie

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, la Russia ha accusato Kiev di aver lanciato un attacco con 91 droni contro la residenza di Putin in Novgorod. Mosca ha annunciato che si riserva il diritto di reagire e di rivedere la propria posizione negoziale. Kiev respinge le accuse, definendole false. La vicenda evidenzia le tensioni in corso tra le due nazioni, mentre si intensificano le risposte e le dichiarazioni ufficiali.

Il ministro russo Lavrov: «Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico utilizzando 91 droni a lungo raggio contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Mosca: “Kiev ha attaccato la residenza ufficiale di Putin con 91 droni. Risponderemo duramente. Ripercussioni sui negoziati” Zelensky: “Menzogne”. Il governo italiano proroga gli aiuti militari all’Ucraina anche per il 2026; Mosca, 'droni di Kiev su una residenza di Putin, pronta rappresaglia'; Russia abbattuti tre droni ucraini in rotta verso Mosca Gli 007 di Kiev rivendicano | Esplosione nella capitale russa nostra operazione.

