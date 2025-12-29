Mosca | Droni contro la residenza di Putin pronta la rappresaglia E rivedremo la posizione negoziale Kiev | Solo bugie

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, la Russia ha accusato Kiev di aver lanciato un attacco con 91 droni contro la residenza di Putin in Novgorod. Mosca ha annunciato che si riserva il diritto di reagire e di rivedere la propria posizione negoziale. Kiev respinge le accuse, definendole false. La vicenda evidenzia le tensioni in corso tra le due nazioni, mentre si intensificano le risposte e le dichiarazioni ufficiali.

Il ministro russo Lavrov: «Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico utilizzando 91 droni a lungo raggio contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mosca: «Droni contro la residenza di Putin, pronta la rappresaglia. E rivedremo la posizione negoziale». Kiev: «Solo bugie» Leggi anche: La Russia: droni contro la residenza di Putin Kiev: solo bugie, Mosca mina i progressi Leggi anche: “Ucraina ha attaccato casa di Putin con droni”, Mosca accusa Kiev Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Mosca: “Kiev ha attaccato la residenza ufficiale di Putin con 91 droni. Risponderemo duramente. Ripercussioni sui negoziati” Zelensky: “Menzogne”. Il governo italiano proroga gli aiuti militari all’Ucraina anche per il 2026; Mosca, 'droni di Kiev su una residenza di Putin, pronta rappresaglia'; Russia abbattuti tre droni ucraini in rotta verso Mosca Gli 007 di Kiev rivendicano | Esplosione nella capitale russa nostra operazione. Mosca accusa Kiev: "Abbattuti 91 droni diretti contro la residenza di Putin a Novgorod. Rivedremo la nostra posizione negoziale" - "Gli obiettivi e il momento del contrattacco sono stati definiti", ha detto il ministro degli Esteri Lavrov, assicurando che "la Russia ... huffingtonpost.it

Ucraina, Zelensky bombarda casa di Putin. Mosca: "Pioggia di droni sulla residenza dello zar". Negoziati a rischio e pace lontana - La Russia sta avanzando con sicurezza sulla linea del fronte in Ucraina, facendo progressi costanti e portando avanti il suo piano per conquistare ... affaritaliani.it

Mosca, 'droni di Kiev su una residenza di Putin, pronta rappresaglia' - Le forze di Kiev hanno tentato un attacco con droni sulla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod. ansa.it

Abbattuti 26 droni che si dirigevano verso Mosca, Sindaco di Mosca Sergey Sobyanin #succedeoggi - facebook.com facebook

