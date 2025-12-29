Mosca accusa Kiev di aver attaccato una residenza di Putin e minaccia rappresaglie | Zelensky nega

Mosca ha accusato Kiev di aver attaccato una residenza di Putin, minacciando possibili rappresaglie. Zelensky ha negato ogni coinvolgimento, mentre nel frattempo Donald Trump si è mostrato ottimista durante un incontro con Zelensky, dopo una conversazione telefonica ritenuta molto costruttiva con Putin. La situazione rimane complessa, con tensioni in evoluzione tra le parti coinvolte e un quadro geopolitico in costante sviluppo.

Donald Trump è apparso ottimista accanto a Volodymyr Zelensky al termine del loro incontro di domenica, preceduto da una lunga e “molto costruttiva” telefonata con Vladimir Putin. E i due presidenti russo e statunitense sono tornati a sentirsi anche ieri con una telefonata che la Casa Bianca ha definito positiva. “Qualcuno direbbe che siamo al 95%, io non so la percentuale ma abbiamo fatto molti progressi”, ha detto Trump. Restano comunque, ha ammesso, “uno o due temi spinosi”. Ma quanto sia lontana la pace non ce lo dicono solo questi temi spinosi. Sempre ieri, nel tardo pomeriggio, Mosca ha accusato Kiev di aver lanciato nella notte un attacco con 91 droni contro la residenza di Putin nella regione di Novgorod. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

