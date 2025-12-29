Mosca accusa | I droni di Kiev su una residenza di Putin Rivedremo la posizione negoziale Zelensky | Bugie la Russia mina la pace

Le recenti azioni militari tra Russia e Ucraina continuano a generare tensioni. Kiev ha riferito di un tentativo di attacco con droni sulla residenza di Putin in Novgorod, mentre Mosca ha accusato l’Ucraina. Zelensky ha invece respinto le accuse, sostenendo che la Russia mina gli sforzi di pace. Questi sviluppi evidenziano la complessità e la delicatezza del conflitto, con implicazioni per la stabilità regionale e i negoziati di pace.

Le forze di Kiev hanno tentato un attacco con droni sulla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sottolineando che Mosca ha già stabilito "i tempi e gli obiettivi per la rappresaglia". "Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2025, il regime di Kiev ha lanciato un attacco terroristico utilizzando 91 droni a lungo raggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mosca accusa: "I droni di Kiev su una residenza di Putin. Rivedremo la posizione negoziale". Zelensky: "Bugie, la Russia mina la pace" Leggi anche: Mosca: «Droni contro la residenza di Putin, pronta la rappresaglia. E rivedremo la posizione negoziale». Kiev: «Solo bugie» Leggi anche: Mosca: «Droni contro la residenza di Putin, pronta la rappresaglia. Rivedremo posizione negoziale». Kiev: bugie. Trump sente lo zar La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia; Ucraina, trattative su “vertice a tre”, ma il Cremlino frena. Ft: «Asset russi, Macron ha tradito Merz; Mosca: dall'intelligence militare ucraina Gur la rivendicazione della responsabilità dell'esplosione - 2 feriti in un raid di droni russi vicino Sumy. Lo rivela il governatore dell'oblast; Mosca: “Kiev ha attaccato la residenza ufficiale di Putin con 91 droni. Risponderemo duramente. Ripercussioni sui negoziati” Zelensky: “Sono menzogne. Minano la pace”. Mosca accusa: 'I droni di Kiev su una residenza di Putin. Rivedremo la posizione negoziale'. Zelensky: 'Bugie, la Russia mina la pace' - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto, definendole "altre bugie", le notizie secondo cui droni ucraini avrebbero tentato di attaccare una residenza di Putin a Novgorod la notte scorsa. ansa.it

