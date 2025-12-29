Mosca accusa | Doni ucraini sulla residenza di Putin Zelensky nega | Tipiche menzogne dei russi

Le tensioni tra Russia e Ucraina si intensificano, con Mosca che denuncia un attacco con droni alla residenza di Putin, mentre Kiev respinge le accuse definendole false. La vicenda evidenzia il continuo confronto tra le due nazioni e le implicazioni geopolitiche della crisi in corso.

La Russia accusa l’Ucraina di aver lanciato nella notte un attacco con 91 droni contro la residenza statale del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, citato dalla Tass, precisando che tutti i droni sono stati abbattuti. Lavrov ha affermato di conseguenza che la posizione negoziale di Mosca sarà rivista per tenere conto di quella che ha definito “la transizione finale del regime di Kiev verso una politica di terrorismo di Stato”. Il capo della diplomazia russa ha aggiunto che “obiettivi e tempistiche” di una risposta russa sono già stati determinati, precisando tuttavia che la Russia non intende ritirarsi dal processo negoziale legato al piano di pace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

