Morto presidente Federcanottaggio e due volte oro olimpico Davide Tizzano

Il mondo dello sport e del canottaggio piange la scomparsa di Davide Tizzano, presidente della Federazione italiana, deceduto a 57 anni nella sua casa di Napoli. Tizzano, due volte campione olimpico, era una figura di rilievo nel panorama sportivo nazionale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di cordoglio per tutto il settore.

ROMA - Lutto per il mondo dello sport e per il canottaggio in particolare. Il 57enne presidente della Federazione italiana in carica, Davide Tizzano, si è spento nel pomeriggio nella sua casa di Napoli. "Con la sua straordinaria forza e tempra, che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno por. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morto presidente Federcanottaggio e due volte oro olimpico Davide Tizzano Leggi anche: È morto Davide Tizzano, doppio oro olimpico e presidente della Federcanottaggio: aveva 57 anni Leggi anche: Davide Tizzano è morto, campione olimpico e presidente della Federcanottaggio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Emanuela Fanelli: «Tre donne di riferimento? Claudia Pandolfi perché se ne frega dei giudizi. Paola Cortellesi, amica geniale, e Sabrina...; Ucraina-Russia, da Trump segnali positivi sul piano di pace: “Ma ci vorrà tempo”. Morto Davide Tizzano, il presidente della Federcanottaggio vinse 2 ori alle Olimpiadi - Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche (una a Seul nel 4 di coppia e l'altra, ad Atlanta, nel doppio) è morto. ansa.it

Morto Davide Tizzano, presidente Federcanottggio: vinse 2 ori alle Olimpiadi, aveva 57 anni - Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche (una a Seul nel 4 di coppia e l'altra, ad Atlanta, nel doppio) è ... msn.com

Morto Davide Tizzano, canottaggio in lutto: due volte oro alle Olimpiadi, aveva 57 anni - Il canottaggio italiano è in lutto per la morte a 57 anni del presidente federale Davide Tizzano , ex atleta olimpico con due medaglie d'oro nel suo palmares personale conquistate a Seul (con ... corrieredellosport.it

Calcio in lutto, morto lo storico presidente. Tifosi in lacrime - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.