Morto Davide Tizzano presidente Federcanottggio | vinse 2 ori alle Olimpiadi aveva 57 anni

È venuto a mancare Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio e ex campione olimpico. A 57 anni, Tizzano ha lasciato un’importante traccia nello sport italiano, avendo conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del canottaggio e dello sport nazionale.

Lo sport italiano è in lutto per la morte di Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio e due volte campione olimpico, scomparso all'età di 57 anni. La notizia è stata appresa dall' ANSA in ambienti sportivi. Tizzano è stato una delle figure più rappresentative del canottaggio azzurro, capace di lasciare un segno profondo sia come atleta sia come dirigente, attraversando con autorevolezza più stagioni dello sport italiano. Nel suo straordinario palmarès spiccano le due medaglie d'oro olimpiche: la prima conquistata a Seul 1988 nel quattro di coppia, la seconda a Atlanta 1996 nel doppio, risultati che lo hanno consacrato tra i grandi del canottaggio mondiale.

