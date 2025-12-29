Morto Davide Tizzano presidente della Federcanottaggio e due volte oro olimpico | aveva 57 anni

È deceduto a 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio e atleta olimpico. Vincitore di due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Atlanta e Sydney, Tizzano ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del canottaggio italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo dello sport e della federazione.

È morto a 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio ( Fic ) e due volte oro olimpico ad Atlanta 1996 e Sydney 2000. Tizzano, che ha anche partecipato a due edizioni dell' America's Cup con il Moro di Venezia nel 1992 e con Mascalzone Latino nel 2007, era malato da tempo. Tizzano "è mancato all'affetto dei suoi cari oggi pomeriggio nella sua casa di Napoli", come precisa la Fic in una nota. "Con la sua straordinaria forza e tempra, che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno portato a vincere due Olimpiadi (oro a Seoul 1988 nel quattro di coppia e Atlanta 1996 nel doppio), a partecipare a due edizioni della Coppa America (1992 e 2007) e a vincere numerose sfide dirigenziali e organizzative, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all'ultimo contro una brutta malattia", si legge nel comunicato.

