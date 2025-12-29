Morto Davide Tizzano oro olimpico di canottaggio e campione mondiale di vela Aveva 57 anni
È scomparso Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio, all'età di 57 anni. Atleta di rilievo, aveva conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi e si era distinto anche nel mondo della vela, contribuendo significativamente allo sport italiano. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il movimento sportivo nazionale.
È morto a 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio; da atleta aveva vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi e si era distinto anche nella vela. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: È morto Davide Tizzano, doppio oro olimpico e presidente della Federcanottaggio: aveva 57 anni
Leggi anche: Morto Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e due volte oro olimpico: aveva 57 anni
Emanuela Fanelli: «Tre donne di riferimento? Claudia Pandolfi perché se ne frega dei giudizi. Paola Cortellesi, amica geniale, e Sabrina....
Morto Davide Tizzano, oro olimpico di canottaggio e campione mondiale di vela. Aveva 57 anni - È morto a 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio; da atleta aveva vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi e si era ... fanpage.it
Morto Davide Tizzano, canottaggio in lutto: due volte oro alle Olimpiadi, aveva 57 anni - Il canottaggio italiano è in lutto per la morte a 57 anni del presidente federale Davide Tizzano , ex atleta olimpico con due medaglie d'oro nel suo palmares personale conquistate a Seul (con ... corrieredellosport.it
È morto Davide Tizzano, doppio oro olimpico e presidente della Federcanottaggio: aveva 57 anni - È scomparso a 57 anni Davide Tizzano, icona del canottaggio e dirigente sportivo poliedrico, vincitore di due medaglie d’oro olimpiche e protagonista ... fanpage.it
È morto Davide #Tizzano, vincitore di due ori alle #Olimpiadi e presidente della #Federcanottaggio. Canottiere, velista e dirigente sportivo napoletano. Aveva 57 anni ed era malato da tempo. https://www.ilnapolista.it/2025/12/e-morto-davide-tizzano-vincitore- - facebook.com facebook
Morto Davide Tizzano, il presidente della Federcanottaggio vinse 2 ori alle Olimpiadi. Atleta e dirigente eclettico, fu anche velista in Coppa America #ANSA x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.