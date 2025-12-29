Morto Davide Tizzano oro olimpico di canottaggio e campione mondiale di vela Aveva 57 anni

È scomparso Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio, all'età di 57 anni. Atleta di rilievo, aveva conquistato due medaglie d’oro alle Olimpiadi e si era distinto anche nel mondo della vela, contribuendo significativamente allo sport italiano. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il movimento sportivo nazionale.

