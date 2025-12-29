Nella zona di Pietracatella, in Molise, proseguono le indagini sulla morte di Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi. La polizia sta esaminando i campioni di alimenti, tra cui farine, per verificare una possibile contaminazione accidentale con veleno per topi, ipotesi al momento al centro delle indagini. Le verifiche mirano a chiarire le cause di questa tragica vicenda e a garantire la sicurezza alimentare.

Tra gli accertamenti che sta svolgendo la polizia a Pietracatella nell’ambito delle indagini sulla morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, oltre a quelli sugli alimenti prelevati nella casa di famiglia, si stanno effettuando verifiche su una eventuale contaminazione accidentale di farine. Qualche mese fa in un mulino che produce farina di proprietà di parenti del capofamiglia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morte per intossicazione in Molise, ipotesi di contaminazione della farina con il veleno per topi

