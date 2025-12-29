Morte per intossicazione alimentare sequestrato il cibo della Vigilia | mercoledì le autopsie

Durante la Vigilia, sono stati sequestrati diversi alimenti a seguito di un episodio di intossicazione alimentare che ha provocato decessi nel Molise. Le autorità hanno avviato indagini e attenderanno i risultati delle autopsie programmate per mercoledì. Attualmente, le cause precise dell’intossicazione non sono ancora state accertate, e si prosegue con le analisi per chiarire le responsabilità e garantire la sicurezza alimentare.

Nel corso di una conferenza stampa, il direttore generale dell'azienda sanitaria regionale del Molise ha spiegato che le cause che hanno determinato i decessi non sono ancora note. Sembrerebbe, però, che entrambe siano state colpite da una tossinfezione di natura al momento non sconosciuta.

Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso: sequestrato tutto il cibo della Vigilia di Natale - Diversi prodotti alimentari trovati nel frigorifero: vongole, cozze, seppie, baccalà e funghi sono stati inviati all'Istituto zooprofilattico per le analisi di rito che dovranno stabilire l'eventuale ... msn.com

Madre e figlia morte per sospetta intossicazione. Si attende l'esito delle autopsie - Gli esami tossicologici e le analisi cliniche puntano a chiarire se si sia trattato di una contaminazione alimentare o chimica. rainews.it

Il caso di madre e figlie morte per #intossicazione, forse alimentare, in #Molise: cinque indagati - facebook.com facebook

Madre e figlia morte per intossicazione alimentare, 5 medici indagati. Nuovi rilievi nell'abitazione: dalla cena di Natale ai funghi, tutte le piste x.com

