Morte intossicate mamma e figlia | 5 medici indagati Erano andate 2 volte in ospedale a Campobasso Sequestrate cartelle cliniche rilievi nella casa delle vittime

La Procura di Campobasso ha avviato indagini su cinque medici del Cardarelli, sospettati di omicidio colposo, in seguito alla morte di una ragazza di 16 anni e della madre per intossicazione. Le vittime erano state ricoverate due volte presso l’ospedale. Sono state sequestrate le cartelle cliniche e effettuati rilievi presso l’abitazione delle vittime, per chiarire le cause del decesso.

