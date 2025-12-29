Morte di Sivert Bakken eseguita l’autopsia sul corpo del biatleta norvegese | i dubbi degli inquirenti sulla maschera ipossica

È stata completata l’autopsia sul corpo di Sivert Bakken, biatleta norvegese di 27 anni trovato morto a Passo Lavazè. Gli inquirenti stanno valutando i risultati, con particolare attenzione ai dubbi riguardo all’uso di una maschera ipossica. La procura indaga sulle cause della scomparsa del giovane atleta durante il ritiro pre-olimpico in Trentino.

È stata eseguita l’ autopsia sul corpo di Sivert Guttorm Bakken, il biatleta norvegese di 27 anni trovato morto il 23 dicembre nella sua stanza d’albergo a Passo Lavazè, in Trentino, dove si trovava in ritiro pre-olimpico con la Nazionale. Gli esami sono stati effettuati all’ ospedale Santa Chiara di Trento su disposizione della procura, che ha aperto un fascicolo al momento senza indagati, con l’obiettivo di chiarire le cause del decesso. Secondo quanto emerso, Bakken sarebbe morto nel sonno. Al momento del ritrovamento indossava una maschera ipossica, un dispositivo utilizzato per simulare condizioni di alta quota, che è stata sequestrata dalla magistratura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

