Morte a Campobasso madre e figlia intossicate il caso

Una tragedia a Campobasso ha portato alla morte di madre e figlia, entrambe intossicate. L’incidente ha sollevato numerosi interrogativi e sta diventando un caso giudiziario di rilievo nella zona, con le autorità che indagano sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

La tragedia che ha colpito la famiglia Di Vita–Di Ielsi, con la morte di madre e figlia, si è trasformata in un caso giudiziario di grande rilievo. La Procura ha aperto un fascicolo e, secondo quanto trapela, al momento risultano cinque persone iscritte nel registro degli indagati, tra medici e personale sanitario dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara, 15 anni, hanno perso la vita tra sabato sera e domenica mattina, in seguito a quella che viene ipotizzata come una gravissima intossicazione alimentare. Il caso dal punto di vista penale. Dal punto di vista penalistico, la morte della sue donne ha visto come prima atto dovuto l'iscrizione nel registro degli indagati delle cinque persone indicate.

