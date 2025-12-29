Morta Melanie Watson volto fragile e coraggioso de ‘Il mio amico Arnold’

Melanie Watson, nota per il suo ruolo in ‘Il mio amico Arnold’, è deceduta a Colorado Springs. L’attrice, ex bambina protagonista della sitcom, aveva raggiunto una certa notorietà nel panorama televisivo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo e per i numerosi fan che ne hanno seguito la carriera fin dalla giovane età.

Colorado Springs, 29 dicembre 2025 – Melanie Watson, ex attrice bambina nota al grande pubblico per le sue apparizioni in alcuni episodi della celebre sitcom americana ‘Il mio amico Arnold’, è morta poche ore fa a Colorado Springs. Aveva 57 anni. Secondo quanto riferito dal fratello Robert, era stata ricoverata d’urgenza per una grave emorragia interna. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente. I medici hanno tentato ogni possibile intervento., ma senza successo. Quando Melanie era Kathy Gordon, l’amica di Arnold. Watson aveva lasciato il segno interpretando Kathy Gordon, amica di Arnold Jackson, il personaggio reso celebre da Gary Coleman. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morta Melanie Watson, volto fragile e coraggioso de ‘Il mio amico Arnold’ Leggi anche: È morta Melanie Watson, l’attrice de Il mio amico Arnold aveva 57 anni Leggi anche: L’attrice di “Arnold” Melanie Watson è morta a 57 anni: aveva una malattia rara Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Morta Melanie Watson, volto fragile e coraggioso de ‘Il mio amico Arnold’ - L’attrice, ricordata per il personaggio di Kathy Gordon, si è spenta a 57 anni in Colorado dopo una vita segnata dalla malattia ... quotidiano.net

