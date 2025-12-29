Morta Melanie Watson la Kathy de Il mio amico Arnold
Melanie Watson, nota per aver interpretato Kathy Gordon nella sitcom degli anni ’80
Melanie Watson, l’attrice americana che da bambina aveva interpretato Kathy Gordon nella celebre sitcom anni ’80 “ Il mio amico Arnold ”, è morta a 57 anni a Colorado Springs. La notizia è stata diffusa dal fratello Robert, che ha spiegato come Melanie fosse stata ricoverata d’urgenza a causa di una grave emorragia interna. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, portandola alla morte. Un personaggio che ha segnato la tv. Per molti spettatori, Melanie resterà per sempre legata al ruolo di Kathy, la bambina affetta da osteogenesi imperfetta che apparve sullo schermo tra il 1981 e il 1986. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
