Melanie Watson, nota per aver interpretato Kathy Gordon nella sitcom degli anni ’80

Melanie Watson, l’attrice americana che da bambina aveva interpretato Kathy Gordon nella celebre sitcom anni ’80 “ Il mio amico Arnold ”, è morta a 57 anni a Colorado Springs. La notizia è stata diffusa dal fratello Robert, che ha spiegato come Melanie fosse stata ricoverata d’urgenza a causa di una grave emorragia interna. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, portandola alla morte. Un personaggio che ha segnato la tv. Per molti spettatori, Melanie resterà per sempre legata al ruolo di Kathy, la bambina affetta da osteogenesi imperfetta che apparve sullo schermo tra il 1981 e il 1986. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morta Melanie Watson, la Kathy de “Il mio amico Arnold”

Leggi anche: Morta Melanie Watson, volto fragile e coraggioso de ‘Il mio amico Arnold’

Leggi anche: È morta Melanie Watson, l’attrice de Il mio amico Arnold aveva 57 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La star di “Diff’lease Strokes” Melanie Watson è morta a 57 anni; L’attrice di Diff’lease Strokes Melanie Watson muore all’età di 57 anni dopo essere ricoverata in ospedale per emorragia | MR IT; L’attrice dell’amata sitcom degli anni ’80 “Diff’rent Strokes” è morta all’età di 57 anni.

Morta Melanie Watson, la Kathy de “Il mio amico Arnold” - Affetta da osteogenesi imperfetta, malattia rara che aveva portato anche sullo schermo, l'attrice aveva lasciato la recitazione per dedicarsi a iniziative benefiche a favore delle persone con disabili ... msn.com