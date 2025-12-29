Morta Brigitte Bardot l' attrice aveva 91 anni | lutto nel mondo del cinema

È morta all’età di 91 anni Brigitte Bardot, figura iconica del cinema francese. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo dello spettacolo. L’ultimo messaggio, diffuso meno di un mese fa, rifletteva il suo carattere diretto e rassicurante: «Sto guarendo, datevi una calmata». Un ricordo della sua lunga carriera e della sua personalità rimarrà vivo nel tempo.

Morta a 91 anni #Brigitte #Bardot, mito del cinema europeo e simbolo di libertà. Abbandonò il set per dedicarsi alla difesa degli animali e a una vita lontana dai riflettori x.com

