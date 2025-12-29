Morta Brigitte Bardot l' attrice aveva 91 anni | lutto nel mondo del cinema

29 dic 2025

È morta all’età di 91 anni Brigitte Bardot, figura iconica del cinema francese. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo dello spettacolo. L’ultimo messaggio, diffuso meno di un mese fa, rifletteva il suo carattere diretto e rassicurante: «Sto guarendo, datevi una calmata». Un ricordo della sua lunga carriera e della sua personalità rimarrà vivo nel tempo.

L?ultimo messaggio, meno di un mese fa, deliziosamente ruvido com?era il suo carattere, avrebbe voluto essere rassicurante: «Sto guarendo, datevi una calmata». Invece no.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

