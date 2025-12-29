Morolo capodanno in piazza

A Morolo, il Capodanno in piazza offre un’occasione di aggregazione e festa, con musica e intrattenimento per accogliere il nuovo anno. L’evento, intitolato “I LOVE FORMENTERA – DANCE PARTY”, porta l’atmosfera delle isole direttamente nel cuore del Lazio, grazie a un DJ set che anima la serata. Un’occasione per vivere un momento di convivialità in un contesto semplice e coinvolgente, senza eccessi, ma con attenzione alla qualità dell’esperienza.

Il nuovo anno arriva con un'esplosione di energia e vibrazioni estive grazie al format più amato delle isole: una notte indimenticabile tra musica, festa e colori!I LOVE FORMENTERA – DANCE PARTYIl party ufficiale che porta l'atmosfera di Formentera direttamente nel cuore del Lazio!Dj set.

CAPODANNO D’ITALIA 2026 – MOROLO (FROSINONE) Il nuovo anno arriva con un’esplosione di energia e vibrazioni estive grazie al format più amato delle isole: una notte indimenticabile tra musica, festa e colori! I LOVE FORMENTERA – DANCE P - facebook.com facebook

