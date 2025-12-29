Morcone Roberto Pambianchi canta Lucio Battisti al Centro Universitas
Il 1° gennaio alle ore 19, al Centro Universitas di Morcone, si terrà un concerto gratuito con Roberto Pambianchi, che interpreterà le canzoni di Lucio Battisti insieme alla sua band. Dopo il successo estivo al Teatro Romano di Benevento, l’evento rappresenta un’occasione per iniziare l’anno nuovo con musica dal vivo in un contesto sobrio e accessibile. L’iniziativa è promossa dall’Accademia delle Opere Aps.
