Mood Tarantella | Natale è Famiglia appuntamento per i più piccoli ad Avella
Il 29 dicembre ad Avella, presso la sede della Proloco Clanis 2006, si terrà l’evento “Mood Tarantella: Natale è Famiglia”. Dalle 17:00, sarà possibile partecipare al Laboratorio di Sand Art “Natale di Luce”, un’occasione per condividere momenti di creatività e convivialità dedicati a grandi e bambini, in un ambiente semplice e accogliente, nel rispetto dello spirito natalizio e della famiglia.
Il 29 dicembre alle ore 17.00, presso la sede della Proloco Clanis 2006 in Corso Vittorio Emanuele, l’iniziativa “Mood Tarantella: Natale è Famiglia” presenta il Laboratorio di Sand Art “Natale di Luce”, un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera di festa.Il pomeriggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Successo straordinario ad Avella per "Pane, Ammore e Tarantella": oltre 50mila presenze in tre giorni
Leggi anche: Torna Pane, Ammore e Tarantella: Avella fa il pieno
**Mood Tarantella: Natale è Famiglia!** Unisciti a noi per celebrare le festività con una serie di eventi imperdibili ad Avella! Posti limitati **26 Dicembre**: Inaugurazione sulle note con il maestro Luis Di Gennaro! **29 Dicembre**: Ti aspet - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.