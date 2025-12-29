Mood Tarantella | Natale è Famiglia appuntamento per i più piccoli ad Avella

Il 29 dicembre ad Avella, presso la sede della Proloco Clanis 2006, si terrà l’evento “Mood Tarantella: Natale è Famiglia”. Dalle 17:00, sarà possibile partecipare al Laboratorio di Sand Art “Natale di Luce”, un’occasione per condividere momenti di creatività e convivialità dedicati a grandi e bambini, in un ambiente semplice e accogliente, nel rispetto dello spirito natalizio e della famiglia.

