Monty Python Eric Idle | Il politicamente corretto oggi impedirebbe i nostri film

Eric Idle, membro dei Monty Python, sostiene che il politicamente corretto odierno limiterebbe la libertà creativa del gruppo. Secondo la sua opinione, molti degli sketch e degli spettacoli storici sarebbero ormai impossibili da realizzare, a causa delle nuove sensibilità sociali. Questa riflessione mette in luce come l’evoluzione delle norme culturali possa influenzare la libertà artistica e il modo di fare comicità.
La star comica è convinto che oggi la maggior parte degli sketch e degli spettacoli del celebre gruppo britannico non potrebbero essere più realizzati. Eric Idle, storico membro dei Monty Python, è stato ospite del podcast The Adam Buxton Podcast, e ha confessato di sentirsi fortunato ad aver potuto fare comicità con i Monty Python in un'epoca in cui era permesso tutto. Secondo Idle, oggi ci sarebbe maggior tensione intorno a molte delle battute del gruppo comico e parecchie di esse, a suo dire, non sarebbero nemmeno oggetto di scrittura. Il comico ha specificato che, ciò che lui definisce politically correct, impedirebbe un certo tipo di comicità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
