Montella controlli serrati dei Carabinieri | tre patenti ritirate per guida sotto l' influenza dell' alcol

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, i Carabinieri di Montella hanno intensificato i controlli sul territorio dell’Alta Irpinia. Durante le operazioni, sono state ritirate tre patenti a causa di conducenti trovati alla guida sotto l’effetto di alcol. L’attività rientra in un più ampio servizio di prevenzione e sicurezza stradale volto a garantire la tutela dei cittadini e il rispetto delle norme.

Fine settimana di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia. L’attività, svolta sotto il coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e sulla scorta delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

