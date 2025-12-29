Montella controlli serrati dei Carabinieri | tre patenti ritirate per guida sotto l' influenza dell' alcol

Nel fine settimana, i Carabinieri di Montella hanno intensificato i controlli sul territorio dell’Alta Irpinia. Durante le operazioni, sono state ritirate tre patenti a causa di conducenti trovati alla guida sotto l’effetto di alcol. L’attività rientra in un più ampio servizio di prevenzione e sicurezza stradale volto a garantire la tutela dei cittadini e il rispetto delle norme.

