Montella controlli dei Carabinieri nel weekend | tre patenti ritirate

Nel fine settimana, i Carabinieri di Montella hanno intensificato i controlli nell’Alta Irpinia, ritirando tre patenti per guida in stato di ebbrezza e denunciando un giovane. L’operazione mira a prevenire incidenti e garantire la sicurezza sulle strade, proseguendo l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle condotte pericolose.

Alta Irpinia, stretta dei Carabinieri contro le stragi del sabato sera: denunciato un giovane e ritirate tre patenti per guida in stato di ebbrezza. Fine settimana di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia. L’attività, svolta sotto il coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, è stata finalizzata al contrasto delle cosiddette “ stragi del sabato sera ”. Nel corso delle attività, a Nusco, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per “ guida sotto l’influenza dell’alcool ”, un giovane residente in Alta Irpinia che durante un controllo, è risultato positivo all’accertamento alcolemico, con un tasso superiore a 1,5 gl. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

