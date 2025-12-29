Montella controlli dei Carabinieri nel weekend | tre patenti ritirate
Nel fine settimana, i Carabinieri di Montella hanno intensificato i controlli nell’Alta Irpinia, ritirando tre patenti per guida in stato di ebbrezza e denunciando un giovane. L’operazione mira a prevenire incidenti e garantire la sicurezza sulle strade, proseguendo l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle condotte pericolose.
Alta Irpinia, stretta dei Carabinieri contro le stragi del sabato sera: denunciato un giovane e ritirate tre patenti per guida in stato di ebbrezza. Fine settimana di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia. L’attività, svolta sotto il coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, è stata finalizzata al contrasto delle cosiddette “ stragi del sabato sera ”. Nel corso delle attività, a Nusco, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per “ guida sotto l’influenza dell’alcool ”, un giovane residente in Alta Irpinia che durante un controllo, è risultato positivo all’accertamento alcolemico, con un tasso superiore a 1,5 gl. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Montella, controlli serrati dei Carabinieri: tre patenti ritirate per guida sotto l'influenza dell'alcol
Leggi anche: Controlli dei Carabinieri a Benevento: sei denunce, cinque patenti ritirate e tre veicoli sequestrati
Montella: nel week end controlli serrati dei Carabinieri - Fine settimana di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Montella, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia. irpinianews.it
Montella, nel week end controlli serrati dei Carabinieri: droga e alcool nel mirino - Una lotta senza quartiere quella che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino sta promuovendo contro alcune delle più pericolose forme di illegalità che stanno interessando l’Irpinia: l’uso ... msn.com
Controlli dei carabinieri nel weekend: una raffica di denunce - Evasione dagli arresti domiciliari, ricettazione, guida in stato di ebbrezza, ingresso illegale sul territorio italiano. ilrestodelcarlino.it
#Montella MONTELLA (AV): NEL WEEK END CONTROLLI SERRATI DEI CARABINIERI – DROGA E ALCOOL NEL MIRINO Una lotta senza quartiere quella che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino sta promuovendo contro alcune delle più peric - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.